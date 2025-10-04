نقابة أطباء الأسنان تحتفل بمرور 75 عامًا وتكرّم الوزير مرقص والنقيب يونس بالميدالية التذكارية

أقامت نقابة أطباء الأسنان في بيروت عشاء بمناسبة المؤتمر الدولي 32 ومرور 75 عامًا على تأسيس النقابة في فندق “فينيسيا” – بيروت، شارك فيه كل من وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، وزير العمل الدكتور محمد حيدر، النائب قاسم هاشم، النائب السابق عمار حوري، نقيب أطباء الأسنان في بيروت البروفسور رونالد يونس، نقيب أطباء الأسنان في طرابلس الدكتور ناظم حفار، عميدة كلية طب الأسنان في جامعة القديس يوسف البروفسورة ندى فرحات مشيلح، عميد كلية طب الأسنان في الجامعة اللبنانية البروفسور أنطوان برباري، عميد كلية طب الأسنان في جامعة بيروت العربية البروفسور ماجد حسين فهمي، والأمينين العامين للجمعية الفرنسية لطب الأسنان الدكتور جوليان لوبي والدكتور دونيفان هامر، الأمين العام لأتحاد أطباء الأسنان العرب، ممثلون عن الفدرالية الدولية لطب الأسنان

بداية كلمة ترحيببة للنقيب رونالد يونس حيا فيها المشاركين في العشاء من وزراء وشخصيات ونقباء سابقين وممثلي الأحزاب والروابط وكل الاتحادات والجماعات العلمية التابعة للنقابة وكل أطباء الأسنان.

لوبي

وألقى الأمين العام العام للجمعية الفرنسية لطب الأسنان الدكتور جوليان لوبي كلمة اعتبر فيها أن “هذه الأمسية لا تشكل فقط لقاء مميزا واستثنائيا بل هي تعبير عن الإرادة للتعاون سويا مهما كانت العوائق والصعوبات. وقال: “ان الشراكة بيينا قوية جدا ونحن نعمل على وضع برنامج تعاون نوعي. وأشكر المحاضرين الفرنسيين العشرة الذين شاركوا في اعمال المؤتمر، كما أشكر كل العارضين والمحاضرين، فكل واحد منهم بجسد الدينامية والشغف اللذين يدفعان بمهنتنا الى الأمام”.

وحيا “لوبي الصداقة اللبنانية والفرنسية”، واعتبر أن “لا حدود للعلوم والتعلم والابحاث”. وشكر نقابة الأطباء في لبنان ورئيسها رونالد يونس “الذي بنى خلال ولايته شراكة قوية معنا ونحن سنعمل على استدامة هذا التعاون”.

الميداليات التكريمية

بعد ذلك كرمت النقابة الوزير مرقص، ومنحه النقيب يونس الميدالية 75 لانشاء النقابة.

وقال الوزير مرقص: “مبروك 75سنة للنقابة وعقبال مئات السنين، وانا سعيد بوجودي بينكم واعرف انتظاراتكم والف مبروك للمكرمين.”

ثم قدم الوزير مرقص والنقيب يونس الميداليات التكريمية لكل من: النقيب ناظم حفار، والعميدة ندى فرحات مشيلح، البروفسور انطوان برباري، البروفسور ماجد فهمي، الدكتور جوليان لوبي، الدكتور دونيفان همر، البروفسور طارق عباس، الدكتور نيكولا شاركوف، وامين عام اتحاد الاطباء العرب.

بعد ذلك قدم وزير العمل الدكتور حيدر والنقيب يونس الميداليات التكريمية لكل من: الدكتور جمال حنينة، والبروفسور جورج خوري، البروفسور أمين الزغبي، الدكتور مروان داس، الدكتور جو غفري، الدكتور ريشار نصار والى اعضاء مجلس النقابة واعضاء اللجان فيها وعدد من المشاركين في المؤتمر.

ثم قدم النقيب يونس ميدالية تكريمية الى كل من الوزير حيدر والنائب هاشم.

