صراع طائفي يهزّ نقابة أطباء الأسنان ورضا يطالب بالمدوارة

أسف رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء البروفسور رائف رضا، لما حدث في انتخابات نقابة اطباء الاسنان من صراع طائفي على مركز النقيب والانسحابات التي جرت، وقال في بيان: “فلتعتمد المدوارة في مركز النقيب كما في نقابة الصيادلة في كل النقابات، حفاظا على وحدة النقابات وكرامة المنتسبين اليه”

