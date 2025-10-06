نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان، فألقت القبض عليه شعبة المعلومات في النبعة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات السّلب في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهويّة بتنفيذ عمليّات سلب في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان

:على أثر ذلك، باشرت عناصر الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّته، ويُدعى

هــ. ع. (مواليد عام ۲۰۰۱، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليَّتَين بجرم نقل أسلحة وذخائر حربيّة-

بتاريخ 11-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة النّبعة

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليّات السّلب في جبل لبنان، كان آخرها قبل يوم من تاريخ توقيفه، حيث سلب مبلغًا من المال من أحد الأشخاص

سُلّم الموقوف إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص

