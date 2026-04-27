نعيم قاسم: رفضٌ قاطع للتفاوض المباشر.. أداء السلطة لن ينفع لبنان ولن ينفعها

أكّد الأمين العام لـحزب الله الشيخ نعيم قاسم رفضه القاطع لأي مفاوضات مباشرة، داعيًا السلطة في لبنان إلى وقف هذا المسار والاتجاه نحو مفاوضات غير مباشرة، معتبرًا أن هذا الخيار هو الأنسب في المرحلة الحالية، ومشدّدًا على أن “أداء السلطة لن ينفع لبنان ولن ينفعها”.

وفي سياق آخر، شدد قاسم على أن “العدو لم ينجح منذ بداية معركة أولي البأس في إنهاء حزب الله ومقاومته الإسلامية”، مضيفًا أنه “تفاجأ في معركة العصف المأكول بصمود المقاومين وتنوع أساليب قتالهم وإدارة المعركة بسيطرة متقنة”، بحسب تعبيره.

