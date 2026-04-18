نعيم قاسم: باقون في الميدان ولن نقبل بوقف نار من طرف واحد

أكد الأمين العام لـحزب الله نعيم قاسم في رسالة مكتوبة أن الحزب سيبقى في الميدان وسيواصل الرد على ما وصفها بالخروقات الإسرائيلية، مشددًا على أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يكون من طرف واحد بل يجب أن يلتزم به الطرفان.

وأضاف قاسم أن الحزب “لن يقبل بمسار الخمسة عشر شهرًا”، في إشارة إلى المرحلة السابقة، معتبرًا أنها غير قابلة للتكرار. وفي المقابل، أبدى انفتاح الحزب على أقصى درجات التعاون مع السلطة في لبنان، داعيًا إلى فتح صفحة جديدة قائمة على تحقيق سيادة لبنان وتعزيز الاستقرار الداخلي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.