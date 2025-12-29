نصرالله حمد العلي المصطفى غادر ولم يعُد، هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود

نصرالله حمد العلي المصطفى (مواليد عام 2007، سوري)

الذي غادر حوالي السّاعة 21،00 من تاريخ 24-12-2025 محلّة النبعة- شارع الغيلان إلى جهة مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يعاني من اضطّرابات نفسيّة

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة جسر بيروت في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 485420-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.