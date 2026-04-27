نتنياهو يجري محادثات أمنية موسعة حول “انتهاكات” الحزب

أفادت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري محادثات مع رئيس الأركان وكبار المسؤولين الأمنيين، لبحث ما وصفته تلك المصادر بـ”انتهاكات” من جانب حزب الله في الجبهة الشمالية.

وبحسب التقارير، تتركز المشاورات على تقييم التطورات الميدانية في محيط الحدود مع لبنان، ودراسة الخيارات الأمنية المحتملة في حال استمرار التصعيد، دون صدور موقف رسمي تفصيلي حتى الآن من الحكومة الإسرائيلية.

