نتنياهو: وقف إطلاق النار مع لبنان “هش جدًا”

Published: dayين ago
نقلت “القناة 14” الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن وقف إطلاق النار مع لبنان يوصف بأنه “هش جدًا”، محذرًا من المخاطرة في ظل الوضع القائم.
وبحسب التقرير، شدد نتنياهو على أن التوتر على الجبهة الشمالية لا يزال قائمًا، ما يستدعي — وفق تعبيره — الحذر في التعامل مع المرحلة الحالية.
ولم يصدر تعليق رسمي لبناني على ما ورد في التقرير.

