نتنياهو: نعمل على “سلام تاريخي” مع لبنان ونواصل استهداف الحزب

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه يسعى إلى “تغيير وجه الشرق الأوسط”، مؤكدًا أن بلاده بدأت مسارًا لتحقيق “سلام تاريخي” مع لبنان. واعتبر أن حزب الله يحاول عرقلة هذه الجهود، مشددًا على أن إسرائيل ستحتفظ بحرية العمل الكامل ضد أي تهديد.

وأضاف نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي عازم على استعادة أمن سكان المناطق الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان، كاشفًا أن القوات الإسرائيلية استهدفت مواقع لحزب الله مؤخرًا وستواصل عملياتها في الفترة المقبلة.

