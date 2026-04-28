نتنياهو: عملياتنا ضد الحزب تمتد من جنوب الليطاني إلى البقاع وشمال لبنان

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته ضد حزب الله، مشيراً إلى تنفيذ ضربات استهدفت بنى تحتية قال إنها تابعة للحزب، من بينها تفجير نفق كبير.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعمل ضمن ما وصفه بـ“الحزام الأمني” جنوب الليطاني، وكذلك في مناطق شمال الليطاني والبقاع وشمال لبنان، مؤكداً أن العمليات مستمرة.

وأشار أيضاً إلى أن حكومته وجهت بالعمل على “القضاء على تهديد الطائرات المسيّرة” التابعة لحزب الله، لافتاً إلى أن هذه المهمة قد تستغرق وقتاً.

