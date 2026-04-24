نائب من الحزب: أي انتهاك اسرائيلي سيُقابل بردّ مناسب في الميدان

شدّد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب ينال صلح على “رفض أي مسار يُراد منه جرّ لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع العدوّ”، مشدّدًا على أنّ “حماية لبنان تكون بالتمسّك بعناصر القوة لا التفريط بها، وبفرض معادلات تضمن الحقوق والسيادة، لا عبر التنازلات أو الرهانات الفاشلة على الضغوط الخارجية”.

وأكّد “الرفض القاطع لأي مفاوضات مباشرة مع العدو، لأن هذا المسار لن يؤدي إلى سلام عادل، بل إلى فرض شروط وانتزاع مكاسب لم يستطع العدو تحقيقها بالحرب، فدماء الشهداء لا يمكن أن تكون مادة على طاولة المساومة”، معتبرًا أنّ “الوقائع أثبتت عدم قدرة السلطة على حماية مواطنيها أو تحصيل أبسط الحقوق”.

وسأل: “ما عن جدوى الذهاب إلى مفاوضات من موقع ضعف؟! المفاوضات ليست نوايا طيبة بل موازين قوى، والذهاب إليها من دون عناصر قوة سيؤدي إلى مزيد من التنازلات”، مؤكّدًا أنّ “حماية لبنان تكون بتعزيز هذه العناصر لا التفريط بها”.

ختم: “نحن مع وقف إطلاق النار، لكن مع وقفٍ حقيقي، شامل ومتبادل، لا شكلي ولا من طرف واحد”، محذرًا من “القبول بمعادلة تسمح للعدو بالخرق”، ومؤكدًا أن “أي انتهاك سيُقابل بردّ مناسب في الميدان وفق ما تقتضيه الحاجة”.

