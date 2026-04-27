نائب الحزب: السلطة تستعجل الهزيمة.. لبنان لن يكون إسرائيليًا

أكد إيهاب حمادة، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة”، أن لبنان “لن يكون إسرائيليًا ولا تابعًا للمشروع الصهيو-أميركي”، مشددًا على أن البلاد ستبقى “في موقع المقاومة”.وخلال احتفال أُقيم في الهرمل، أشار حمادة إلى أن “الشهداء رسموا معالم عالم جديد”، معتبرًا أن نتائج هذا المسار ستتبلور قريبًا رغم التحديات والضغوط الحالية.وأضاف أن “المقاومة منتصرة”، لافتًا إلى أن العدو يحاول “حفظ ماء الوجه في المرحلة الأخيرة”، على حد تعبيره، ومؤكدًا ثقته بتحقيق النصر.كما انتقد بشدة مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل، معتبرًا أن القرارات تُتخذ من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، وليس من قبل لبنان، موجّهًا انتقادات للسلطة التي اتهمها بـ“الاستعجال في الهزيمة”.وشدد حمادة على رفض أي خطوات قد تؤدي، بحسب قوله، إلى تقديم تنازلات مجانية، مؤكدًا التمسك بالثوابت الوطنية وباتفاق الطائف كإطار ناظم للحياة السياسية في البلاد.

