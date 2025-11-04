مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تحذّر من تراجع منسوب نبع الطاسة وتدعو إلى ترشيد الاستهلاك

أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيانٍ موجه إلى المشتركين في البلدات المستفيدة من مشروع نبع الطاسة، أن منسوب المياه بلغ أدنى مستوياته نتيجة الجفاف الحاصل وتدنّي كمية المياه المتوافرة.

وأوضحت المؤسسة أن هذا التراجع يأتي في ظلّ انخفاض غير مسبوق في نسبة المتساقطات على مستوى لبنان، ولا سيما في الجنوب، ما أدى إلى شحّ قاسٍ في المياه وانخفاض نسبة التغذية في المحطات والمنشآت التابعة لها، إضافة إلى مشاكل انقطاع التيار الكهربائي والأضرار التي خلّفها العدوان الإسرائيلي على منشآت المياه.

وأكدت المؤسسة أنها تعمل على تأمين التغذية المائية بالحد الأقصى الممكن والمتاح، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودعت في ختام بيانها المشتركين الكرام إلى ترشيد استهلاك المياه وتقنينها إلى أقصى حدّ ممكن، من أجل تجاوز الأزمة الحالية التي تعاني منها مختلف المناطق اللبنانية بسبب الجفاف وشحّ الموارد المائية.

