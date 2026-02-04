لبنانفيديو

بالفيديو: قصف مدفعي على منطقة ديس الخريبة وراشيا الفخار

Published: dayين ago
منطقة ديس الخريبة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” باستمرار القصف المدفعي على منطقة ديس الخريبة بين الماري وراشيا الفخار، الفيديو:

Join our WhatsApp group - Cedar News

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

الوسوم
Published: dayين ago
زر الذهاب إلى الأعلى