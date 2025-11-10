لبنانفيديو

بالفيديو: سلسلة غارات على منطقة المحمودية والجبل الرفيع والجرمق

منطقة المحمودية

جدد الطيران الحربي الاسرائيلي الجوي مستهدفاً على عدة دفعات منطقة المحمودية والجبل الرفيع والجرمق، الفيديو:

