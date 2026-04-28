مكتب نبيه بري: نرفض التفاوض المباشر والثقة مع جمهورنا “راسخة”

جدّد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه التفاوض المباشر، مؤكدًا أنّ هذا الخيار غير مطروح وأن “الثوابت هي الثوابت ولن نقايض عليها تحت أي ظرف”.

وأشار البيان إلى أنّ “الإحراج والحزن الوحيد” هو على الحرية والحقيقة، في ظل ما وصفه بابتعاد البعض عن “طريق الصواب الوطني”. كما شدد على أنّ العلاقة بين بري وجمهوره “راسخة رسوخ الجبال”، في تأكيد على ثبات مواقفه السياسية رغم التطورات الراهنة.

