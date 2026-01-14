سائقو شاحنات اعتصموا عند مفرق برجا وطالبوا بتعديل قرار الداخلية نقل ناتج الورش المرخصة

اعتصم عدد من سائقي الشاحنات عند مفرق بلدة برجا، الى جانب الأوتوستراد الساحلي في الجية، وسط انتشار وحدات من الجيش والقوى الأمنية التي عملت على تأمين حركة السير على الاوتوستراد .

وطالب السائقون وزير الداخلية أحمد الحجار “بتعديل قرارات الوزارة بنقل ناتج الورش المرخصة”، مشيرين الى أنهم يواجهون “استحالة في الحصول على رخصة نقل الناتج، مع العلم ان الناتج يذهب إلى مواقع مرخصة وليس مكبات عشوائية”.

