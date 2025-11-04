نواف سلام يطالب بالتحقيق في حادثة مغارة جعيتا: “لن نسمح بالعبث بثروات لبنان الطبيعية”

كتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر حسابه على منصة “أكس”: “تعقيبًا على ما حدث في مغارة جعيتا، أشدّد على انه من غير المقبول إطلاقًا العبث بثروات لبنان الطبيعية.

وحيث انه يتبيّن من بيان وزارة السياحة أن لا إذناً خطياً قد أُعطي من قبل الوزارة، ولا تم طلب رأي النادي اللبناني للتنقيب في المغاور، فإنني طلبت من الجهات المختصة التحقيق في الامر كي تتم محاسبة كل من يظهر عدم تقيده بالأصول والقواعد القانونية، وببنود العقد الموقع مع الوزارة.

وعلى الجميع الالتزام الصارم بالتعميم الذي كنت قد اصدرت في شهر أيلول إلى جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها والأجهزة المعنية كافة، بشأن وجوب تطبيق القوانين التي ترعى استعمال الأملاك العامة البرّية والبحرية، والأماكن الأثرية والسياحية، والمباني الرسمية”.

