سعاده سعاده يُنهي إضرابه عن الطعام.. و”جمعيّة الأرض” تُصعّد قانونيًا لحماية مغارة الفقمة في عمشيت

اعلنت جمعية الأرض – لبنان في بيان انه”بعد عشرة أيّامٍ متواصلةٍ من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم تطبيق قرار وزارة البيئة الصادر بتاريخ 20 تشرين الأوّل 2025، والرامي إلى وقف الأعمال في العقار رقم 345 فوق مغارة الفقمة في عمشيت وإجراء دراسة تقييم أثر بيئي شامل، وبعد نداءات يوميّة وُجّهت إلى رئيس الجمهوريّة وسائر المعنيّين من دون أيّ جواب، وبعد تحذيرٍ من طبيبه الخاص بشأن وضعه الصحّي، قرّر عضو جمعيّة الأرض لبنان المصوّر الصحفي سعاده سعاده إنهاء إضرابه، مؤكّدًا استمراره في دعم حملة Save Our Seals والدفاع عن هذا الإرث المتوسّطي الفريد”.

واعلنت الجمعية متابعة” تحرّكها القانوني والمؤسّساتي على مختلف المستويات، حيث قدّمت:

• شكوى رسميّة أمام رئاسة الجمهوريّة اللبنانيّة.

• شكوى رسميّة أمام رئاسة مجلس الوزراء.

• شكوى رسميّة أمام النيابة العامّة التمييزيّة.

• شكوى رسميّة أمام النيابة العامّة البيئيّة في جبل لبنان.

• شكوى رسميّة أمام قاضي الأمور المستعجلة في جبيل.

• شكوى رسميّة أمام وزارة الأشغال العامّة والنقل.

• مراجعة جديدة أمام مجاس شورى الدولة.

كما سجّلت الجمعيّة التقرير الجيولوجي للبروفيسور ولسون رزق، الذي يحذّر من خطر انهيار وشيك للمغارة في حال استمرار الأشغال، في قلم كلّ من: النيابة العامة التمييزيّة، بلديّة عمشيت، قائمقاميّة جبيل، محافظة جبل لبنان، اتّحاد بلديّات جبيل، ووزارتي الأشغال العامّة والبيئة”.

واضاف البيان:”في موازاة التحرّك القانوني، تعمل حملة Save Our Seals على تعبئة الدعم المحلّي والدولي من خلال رسائل الإدانة الصادرة عن المنظّمات البيئيّة المتوسطيّة، وتوقيع العريضة الإلكترونيّة لحماية مغارة فقمة عمشيت، التي تقترب من تجاوز 13,000 توقيع، تأكيدًا أنّ حماية هذا الموقع مسؤولية وطنيّة ومتوسطيّة مشتركة”.

وقالت:”إنّ ما جسّده الناشط البيئي سعاده سعاده في إضرابه هو موقف شريف، عبّر عن غضب الناس وإرادتهم في حماية ما تبقّى من طبيعة في هذا الوطن، وفي تعزيز دولة القانون والمؤسسات.

واليوم، بعد كلّ ما قُدّم من حقائق علميّة وتقارير قانونيّة موثّقة، لم يعُد هناك أيّ مبرّر للتقاعس”.

وختمت مؤكدة انّ “المسؤوليّة تقع الآن على عاتق الدولة اللبنانيّة لتتحمّل واجبها في تطبيق القانون ووقف الكارثة الحتميّة قبل فوات الأوان”.

