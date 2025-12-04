معهد العلوم الاجتماعية – شارك في معرض الجامعات والمهن في رشعين

شارك معهد العلوم الاجتماعية – الفرع الثالث في الجامعة اللبنانية، في “معرض الجامعات والمهن” الذي نظّمه نادي My Club في رشعين – زغرتا، في حضور فعاليات وشخصيات سياسية وتربوية واجتماعية ونحو ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس محافظة الشمال.

قدم جناح المعهد، بإدارة الدكتورة ميرا فرنجية، تعريفًا وشرحًا لبرامج ورسالة العلوم الاجتماعية ودورها في فهم تحوّلات المجتمع اللبناني.

وشكّلت مشاركة المعهد في المعرض، بحسب بيان، “فرصة للتواصل المباشر مع طلاب المدارس والإجابة على أسئلتهم حول اختيار اختصاصاتهم وتوجيههم نحو المجالات التي تناسب اهتماماتهم ومهاراتهم”.

