معرض وطني في جامعة الروح القدس– الكسليك

دعت جامعة الروح القدس – الكسليك، ممثلةً بمكتبتها، الأفراد والعائلات في لبنان، في بيان، إلى المشاركة في معرض وطني بعنوان: “مئوية الدستور اللبناني”، بمناسبة مرور مئة عام على إعلان الدستور اللبناني (1926–2026).

ويهدف هذا المعرض إلى تسليط الضوء على المسار التاريخي الذي شكّل الهوية الدستورية للبنان، من خلال عرض محطات مفصلية تبدأ من بروتوكول عام 1861 ومرحلة المتصرفية، مروراً بإعلان دولة لبنان الكبير، وصولاً إلى إقرار الدستور اللبناني عام 1926.

وفي هذا الإطار، وجهت المكتبة دعوة مفتوحة لكل من يحتفظ بوثائق، صور، رسائل، أو أي مواد أرشيفية ذات صلة بالتاريخ اللبناني، للمساهمة في إغناء هذا المعرض الوطني. وأتاحت هذه المشاركة إبراز كنوز محفوظة في الذاكرة العائلية، وقد تكشف عن مواد نادرة وغير منشورة تساهم في توثيق تاريخ لبنان بشكل أعمق.

وحرصت المكتبة على الحفاظ على المواد المشاركة وفق أعلى المعايير العلمية، حيث سيتم تعقيم الوثائق وتنظيفها، تصويرها وأرشفتها، وحفظها في علب مخصصة تضمن سلامتها.

وشكلت هذه المبادرة فرصة فريدة للمساهمة في حفظ التراث الوطني، وتعزيز الوعي بأهمية الوثائق التاريخية، ودعم الأبحاث المستقبلية.

واكدت أن هذه الدعوة ليست مجرد دعوة للحضور، بل “دعوة للمشاركة في كتابة ذاكرة وطن”.

وعليه، دعت جميع الراغبين إلى المساهمة بما يملكونه من وثائق، ليكونوا جزءاً من هذا الحدث الوطني الجامع.

للاستفسار والمشاركة، يرجى التواصل عبر: 09600071



[library@usek.edu.lb](mailto:library@usek.edu.lb)

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.