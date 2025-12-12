معرض الميلاد في فوروم دي بيروت يجمع 20 تعاونية زراعية وحرفية

شاركت 20 تعاونية زراعية وحرفية من مختلف المناطق، في النسخة الـ13 من معرض الميلاد في “فوروم دي بيروت”، في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم التعاونيات في لبنان تحت شعار “تسلم هالإيدين”، وبالشراكة مع المديرية العامة للتعاونيات والحكومة الألمانية عبر البنك الألماني للتنمية KfW.

وحضر افتتاح جناح التعاونيات، الذي يضم منتجات زراعية وغذائية مصنعة وحرف تقليدية، ممثلة وزير الزراعة نزار هاني المديرة العامة للتعاونيات المهندسة غلوريا أبو زيد، مديرة البنك الألماني للتنمية KfW في بيروت الدكتورة سولفيك بوهل، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات حكومية وشركاء محليين ودوليين.

وتستمر مشاركة التعاونيات حتى بعد غد الأحد في 14 كانون الأول، وتأتي حملة “تسلم هالإيدين” لتسليط الضوء على دور التعاونيات في لبنان، وإبراز أثرها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال دعم الإنتاج المحلي، وتمكين المرأة، وتعزيز التنمية الريفية، وتوسيع فرص الوصول إلى الأسواق، بما يسهم في دفع النمو الشامل وبناء مجتمعات أكثر قدرة وصمودا.

