مطر يهاجم الشيخ قاسم ويتهم سلاح الحزب بجرّ الويلات على لبنان

كتب النائب إيهاب مطر، على منصة “أكس”: “شيخ نعيم، اعتبرتم أن مشاركة مدني في اللجنة تنازل مجاني، فنسألكم: معركة الاسناد ماذا كانت؟ ألم تكن ذريعة وخدمة مجانية لاسرائيل لتدمير لبنان والسبب في الويلات الأخيرة؟ واليوم سلاحكم أيضاً هو ذريعة مجانية لاستهداف البلد. أما حديثكم عن الاستراتيجية الدفاعية ففيه لغط كبير، الاستراتيجية الدفاعية تضعها الدولة، أي الحكومة، مثل أي استراتيجية وطنية بيئية أو تربوية، ما يعني لا دور ولا علاقة لسلاح غير شرعي بهكذا استراتيجيات. شيخ نعيم، اتركوا القرار للدولة كي تتعاطى مع أطماع إسرائيلية مرفوضة وكيان مجرم… الفرصة اليوم للدولة وحدها”.

