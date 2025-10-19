مطاردة ليلية تنتهي بتوقيف الرأس المدبّر لمحاولة سرقة وإطلاق نار في عاليه

فجر تاريخ 19-08-2025 وفي محلة عاليه، أقدم مجهولان على محاولة الدخول إلى مبنى عائد للمدعو (م. ف.، مواليد عام 1976، فلسطيني الجنسية) بقصد السرقة. وقد تنبّه الأخير لوجودهما فصرخ نحوهما، عندها أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاهه من مسدس حربي دون أن يصيبه، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة على متن سيارة من نوع “رابيد” لون أبيض، مجهولة باقي المواصفات.

على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهما.

نتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية المشتبه بهما، ومن بينهما الرأس المدبّر، ويدعى:

ح. ق. (مواليد عام ۲۰۰۳، لبناني)

بتاريخ 27-09-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشعبة في محلة شتورا، على متن الـ”رابيد” المستخدم في عملية السرقة، حيث جرى ضبط المركبة.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة إقدامه، بالاشتراك مع شخص آخر، على محاولة سرقة دراجة آلية من أمام المبنى المذكور في عاليه، إلا أن المحاولة باءت بالفشل بعد أن كشف صاحب الدراجة أمرهما. عندها، أقدم شريكه على إطلاق النار من مسدس حربي، وفرّا من المكان.

أُجري المقتضى القانوني بحقه، وأُودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، فيما العمل مستمرّ لتوقيف شريكه.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.