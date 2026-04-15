مصرع شاب وإصابة آخر بانفجار قنبلة في أبي سمراء – طرابلس

قُتل شخص وأُصيب آخر بجروح خطرة في منطقة أبي سمراء، إثر انفجار قنبلة يدوية أثناء عبث شابين بها على درج أحد المباني في شارع “طق طق” بمدينة طرابلس.

وفي التفاصيل، أفادت معلومات أولية بأن الشابين كانا يلهوان بالقنبلة قبل أن تنفجر بشكل مفاجئ، ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور، وإصابة الآخر بجروح بالغة. وقد جرى نقله إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث وُصفت حالته بالحرجة.

وحضرت القوى الأمنية والأجهزة المختصة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.

