مصادر الثنائي الشيعي: المسار التفاوضي “فشل قبل أن يبدأ” وموقف موحّد في الملف

نقلت صحيفة “المدن” عن مصادر في الثنائي الشيعي أن المسار التفاوضي المرتبط بالملف المعني “فشل قبل أن يبدأ”، على خلفية الموقف الذي أعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي اعتُبر وفق المصادر موقفًا حاسمًا يعبّر عن غياب أي دعم شيعي للمقاربة المطروحة من رئاسة الجمهورية.

وبحسب المصادر نفسها، فإن الموقف الشيعي بات موحّدًا في هذه المرحلة، مع رفض أي فصل بين حزب الله وحركة أمل في مقاربة هذا الملف. كما أشارت إلى أن بري حسم موقفه بعدم دعم المسار التفاوضي الحالي، في ظل ما تعتبره هذه الأطراف غياب ضمانات توقف الاعتداءات الإسرائيلية.

