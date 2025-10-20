المخابرات تحرّر مخطوفَين عراقيَّين بعد ملاحقة خاطفيهما في مشاريع القاع

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية بهدف تحرير العراقيَّين المخطوفَين (ع.ج.) و(ا.ش.)، تمكنت مديرية المخابرات من تحريرهما في منطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية. وكان المخطوفان قد استُدرِجا بتاريخ 1 /9 /2025 من مطار رفيق الحريري الدولي ونُقِلا إلى الأراضي السورية، فيما طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وقد أوقفت المديرية السوريَّين (ا.ح.) و(م.خ.) لتورطهما في عملية الخطف.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.