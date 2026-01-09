مستشفى هيكل أولم تكريما لإعلاميين من الشمال ولنيله اعتماد JCI الدولي

أولمت إدارة مستشفى هيكل في طرابلس تكريما لعدد من الإعلاميين في الشمال، تقديرا لدورهم في مواكبة أنشطة المستشفى وندواته الطبية، وبمناسبة حصول المستشفى على اعتماد JCI الدوليJoint Commission International ، الجهة الأميركية الرائدة في تقييم جودة الخدمات الصحية عالميا.



وخلال اللقاء، أعلن رئيس مجلس إدارة المستشفى ريتشارد هيكل “نيل المستشفى هذا الاعتماد في الأسبوع الأخير من عام 2025، ليصبح المستشفى الأول في شمال لبنان يحصل على هذا التصنيف العالمي المرموق”، معتبرا “هذا الإنجاز محطة مفصلية في مسيرته الطبية والإدارية”.

وأكد هيكل أن “النجاح الذي تحقق جاء بفضل جهود فريق العمل الطبي والإداري، وغالبيتهم من أبناء الشمال، لا سيما طرابلس، مما يعكس قدرة الكفاءات المحلية على تطبيق أعلى المعايير العالمية”، مشددا على “ضرورة كسر الصورة النمطية السلبية عن المدينة”، وقال: “طرابلس تضم مؤسسات وكوادر قادرة على التميز، والإنجاز اليوم فخر للمنطقة بأكملها”.

وأشار هيكل إلى أن “اللقاء هدفه مشاركة الإعلاميين في ما تحقق من تطور نوعي، ووضعهم في أجواء الخطط المستقبلية الرامية إلى تعزيز مستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الشمال”.

بازرباشي

ومن جهتها، أوضحت مديرة المستشفى الدكتورة نسرين بازرباشي أن *اعتماد JCI* هو تصنيف عالمي يقيم جودة الخدمات الطبية المقدمة، ويضع المستشفى في مصاف المؤسسات الصحية الرائدة، إلى جانب المستشفيات الأميركية، ومستشفيات دول الخليج، وعدد محدود من المستشفيات الجامعية في بيروت”، وقالت: “إن وجود مستشفى في شمال لبنان يقدم خدمات استشفائية بمعايير عالية هو بمثابة رسالة أمل وثقة لأبناء المنطقة والمغتربين”.



وأشارت إلى أن “هذا الإنجاز هو ثمرة عمل طويل وجهد متواصل بذلته الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية على مدى سنوات، في ظروف بالغة الصعوبة، لضمان أفضل رعاية صحية ممكنة”.

ريفي

أما الإعلامي الزميل غسان ريفي فشكر لـ”إدارة المستشفى الدعوة والتكريم”، معتبرا أن “العلاقة بين الإعلام والمؤسسات الناجحة هي علاقة شراكة وتكامل”، مؤكدا أن “مستشفى هيكل يمثل قيمة مضافة لطرابلس والشمال، ونيله اعتماد JCI هو تتويج لمسار طويل من العمل الجاد والتخطيط العلمي”.

وأشار ريفي إلى أن “الإعلام لا يقتصر دوره على تغطية الأزمات، بل عليه أيضا إبراز الإنجازات والنجاحات التي تعبر عن وجه المدينة الحضاري والإنساني”، داعيا إلى “تعزيز التعاون بين الإعلام والمؤسسات الصحية لإيصال الصورة الإيجابية الحقيقية للمجتمع المحلي والدولي”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.