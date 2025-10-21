مستشفى فؤاد خوري – BMG Hospital يطلق رسالة أمل في لقاء “Check. Act. Survive.” للتوعية من سرطان الثدي

نظم مستشفى فؤاد خوري- BMG Hospital -لقاءً توعوويا بعنوان “Check. Act. Survive.” في فندق جيفينور روتانا – بيروت، لمناسبة شهر التوعية من مرض سرطان الثدي، وضمن التزامه المستمر بصحة المرأة، جمع نخبة من الأطباء والخبراء والناجيات والمؤثرات في لقاءٍ جمع بين العلم والعاطفة والأمل، بقيادة السيدة رِيما بخعازي المديرة العامة لمجموعة Bikhazi Medical Group (BMG).

وعكس اللقاء، رسالة المستشفى القائمة على تمكين المرأة عبر المعرفة والكشف المبكر والرعاية الإنسانية.

وأكدت بخعازي في كلمتها أن “المعرفة والتصرف في الوقت المناسب ينقذان الحياة”، مشددة على أهمية مواصلة نشر التوعية وتشجيع النساء على الفحوصات الدورية”.

أدارت اللقاء سفيرة المستشفى وملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر، التي أضفت بحضورها دفئا إنسانيا ولمسة من الإلهام على النقاشات التي حملت رسائل أمل وقوة.



تخلل اللقاء مداخلات علمية قدمها عدد من الأطباء البارزين في المستشفى، من بينهم الدكتور عاصم الحاج، الدكتور عادل طبشي، الدكتورة هبة الحاج، والدكتور نضال اليوسف، الذين استعرضوا أحدث طرق الوقاية والعلاج والرعاية بعد الشفاء، مؤكدين “أن التشخيص المبكر هو الركيزة الأساسية لمكافحة المرض”.

كما تميز اللقاء بشهادات حية مؤثرة لنساء خضن معركة السرطان وتحولن إلى مصدر إلهام للآخرين:

– ريم شاهين، فنانة كيك ورائدة أعمال، شاركت قصتها عن الشجاعة والإبداع في مواجهة المرض.

– عليا غانم، مدربة حياة وناجية، تحدثت عن الإيمان والمثابرة كقوة دافعة نحو الشفاء.

– نادين شماس، فنانة ومؤلفة كتاب “The Stage Is Yours”، تحدثت عن حب الذات واستعادة الثقة.

– ماريا فرح، مؤثرة على مواقع التواصل، نقلت رسالتها الإيجابية حول التحدي والأمل.

غلبت على الأجواء مشاعر التفاؤل والدعم، حيث ارتدى الحضور ألوانا فاتحة ترمز إلى القوة والنقاء، فتحول اللقاء إلى احتفاء بالحياة والأنوثة والإرادة الصلبة.

وفي ختام اللقاء، وجه مستشفى BMG شكره إلى شركائه ورعاته الداعمين: Mazen Online، خان الصابون، وCasa del Flora، الذين ساهموا في إنجاح هذه المبادرة الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر وتمكين المرأة من مواجهة المرض بقوة وأمل.

