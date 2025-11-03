سوري يروّج عملات مزيفة بقبضة أمن الدولة وضبط مبلغ 1700 دولار أميركي

‏صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

‏متابعةً لجهود المديرية العامة لأمن الدولة في مكافحة ترويج العملات المزيفة، أوقفت دورية من مديرية جبل لبنان الاقليمية – مكتب بعبدا الإقليمي ، – في محلة الرحاب محيط أوتوستراد المطار ، السوري (ب. ع.) لإقدامه على ترويج كمية كبيرة من العملة المزيفة من فئة الخمسين دولارًا. كما ضبط بحوزته مبلغ 1700 دولار أميركي مزيف، خلال محاولته تصريفها لدى أحد محال الصرافة في المنطقة.

‏وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختصّ بناءً لإشارته.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.