سفينة Buxlink ترسو في مرفأ طرابلس محمّلة بأكثر من ألف حاوية مخصّصة للسوق اللبنانية

رست في مرفأ طرابلس سفينة الحاويات M/V Buxlink على رصيف الحاويات، آتية من مرفأ مرسين في تركيا، لتفريغ 1095 حاوية نمطية مخصّصة للسوق اللبنانية.

وفي هذا الإطار، أوضح مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أنّ “وصول هذه السفينة الجديدة يأتي في سياق الحركة التجارية النشطة التي يشهدها المرفأ، والتي تعكس الثقة المتزايدة لدى التجار والمستوردين بالخدمات التي يقدمها المرفأ من سرعة في المناولة، ودقّة في الإجراءات اللوجستية والإدارية، وتطوير مستمر للبنى التحتية والتقنيات التشغيلية”.

وأضاف: “إن إدارة المرفأ تعمل بشكل متواصل على تعزيز قدراته الاستيعابية وتوسيع شبكة خطوطه البحرية مع مرافئ إقليمية ودولية، ما يكرّس مرفأ طرابلس كمركز لوجستي أساسي في شمال لبنان ومقصد رئيسي للحركة التجارية في المنطقة”

