أهالي ضحايا مرفأ بيروت يحرقون الإطارات احتجاجًا على تعيين القزي

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام “بان اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت ينفذ وقفة احتجاجية يتخللها احراق للاطارات، عند البوابة رقم 3 للمرفأ قبالة مبنى الجمارك، اعتراضا على تعيين غراسيا القزي مديرا عاما للجمارك، رافعين صور ابنائهم ولافتات تدعو الحكومة للتراجع عن قرارها.

واعرب الاهالي عن “ادانتهم لقرار الحكومة تعيين القزي التي كانت محل شبهات”، مؤكدين انهم” عادوا الى نقطة الصفر وبأنهم سيعاودون تحركاتهم في الشارع.”

