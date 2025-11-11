طوارئ وهمية تهز مرفأ بيروت بمشاركة دولية واسعة

جرى اليوم في مرفأ بيروت تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025″، الذي تمحور حول محاكاة الرد والمجابهة في حالات الطوارئ التي تنضوي على المواد الكيميائية والإشعاعية في البيئة المرفئية.

وجاء تنفيذ هذا السيناريو بعد استكمال الاجتماعات التقنية والتنسيقية بين الجهات المشاركة، في إطار مشروع أطلقته الهيئة الوطنية لتنفيذ التزامات لبنان تجاه الاتفاقات الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية (CBRN)، ممثلة برئيسها الدكتور بلال نصولي، وبتنظيم مشترك مع الاتحاد الأوروبي ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة (UNICRI).

وشارك في المناورة وحدات من الجيش اللبناني، وقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، والجمارك، وإدارة واستثمار مرفأ بيروت، والدفاع المدني، والهيئة اللبنانية للطاقة الذرية، وفوج إطفاء بيروت، والصليب الأحمر اللبناني، إضافة إلى فرق طبية من الجامعة الأميركية في بيروت، وأوتيل ديو دو فرانس، والكرنتينا الحكومي.

كما حضر المناورة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمرفأ بيروت، إلى جانب خبراء من الاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية، وعدد من المدعوين المحليين والدوليين.

وتُجرى مناورة “Arz 2025” بين 10 و13 تشرين الثاني 2025، وتشمل سلسلة من السيناريوهات الواقعية التي تهدف إلى تعزيز التنسيق الوطني والاستجابة المتكاملة في مواجهة الحوادث الكيميائية والإشعاعية، في إطار التعاون بين المؤسسات اللبنانية والأجهزة الأمنية والشركاء الدوليين

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.