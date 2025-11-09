العثور على الصياد المفقود في مرجعيون

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” في مرجعيون، بأنه وبعد جهود متواصلة منذ ساعات الصباح، عثرت مخابرات الجيش اللبناني على الصياد المفقود داخل بئر في محيط البلدة، وهو على قيد الحياة.

ولم تُعرف بعد حالته الصحية بشكل دقيق، فيما تتابع الأجهزة الأمنية والإسعافية عملها لتقديم المساعدة اللازمة ونقله إلى المستشفى لإجراء الفحوص الطبية اللازمة.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن فرق البحث استخدمت معدات خاصة للوصول إلى البئر بعد بلاغات من الأهالي عن اختفاء الصياد أثناء ممارسته هوايته قرب محيط البلدة.

ويُنتظر صدور بيان رسمي عن الجيش اللبناني يوضح تفاصيل العملية وحالة الصياد بعد إسعافه.

