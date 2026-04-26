بلدية جديدة مرجعيون: دعوات عاجلة لإخلاء البلدة من النازحين وتحذير من تواجد الحزب

أعلنت بلدية جديدة مرجعيون أن مفاعيل البيان السابق الذي دعا إلى إخلاء البلدة من النازحين ومن ليسوا من سكانها لا تزال سارية المفعول، في ظل تطورات ميدانية متوترة.

وأفادت البلدية بأنها تلقت اتصالًا اليوم من الجانب الإسرائيلي، دعا فيه جميع النازحين وغير المقيمين إلى مغادرة البلدة فورًا، محذرًا من أنه في حال عدم الامتثال سيتم إخلاء البلدة بالكامل.

وبحسب ما نُقل، تضمن الاتصال تحذيرات من أن أي وجود أو تحرك لعناصر تابعة لحزب الله داخل البلدة قد يؤدي إلى تعريضها للخطر أو الإخلاء القسري.

ودعت البلدية جميع المعنيين إلى عدم العودة إلى البلدة في الوقت الراهن، ومن يتواجد داخلها إلى المغادرة الفورية، حرصًا على سلامتهم وسلامة السكان.

