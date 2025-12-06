مديرية أمن الدولة تقبض على سوري انتحل صفة لبناني وتجول بمستندات مزوّرة

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: “في إطار متابعتها لعمليات التزوير وانتحال الصفة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية، بتاريخ ٤/١٢/٢٠٢٥، السوري (م.ح.) في مدينة صيدا، بجرم انتحال صفة مواطن لبناني. وتبيّن أنّ الموقوف كان في حوزته مستندات رسمية وثبوتية مزوّرة باسم شخص لبناني، ويتجول بها على أنها أوراق ثبوتية صحيحة. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

