مداهمات للجيش في بعلبك تُسفر عن توقيف سارقَين وضبط سيارات مسروقة

نفّذت مديرية المخابرات عمليات دهم في بعلبك، وأوقفت المواطنَين (ع.م) و(ع.ح)، لتأليفهما عصابة تنشط في سرقة السيارت في منطقة البقاع، وضبطت ٥ سيارات مسروقة.

سُلمت المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل على توقيف بقية أفراد العصابة.

