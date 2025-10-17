اتحاد لجان الأهل في مدارس كسروان وجبيل يطالب بتعديل القانون 515 لحماية الأسرة التربوية

صدر عن اتحاد لجان الأهل في المدارس الكاثوليكية في كسروان الفتوح وجبيل برئاسة رفيق فخري بيانٌ شدّد فيه على أهمية القانون رقم 515/96 الذي يشكل الأساس القانوني لـ”العقد الاجتماعي” الهادف إلى حماية الأسرة التربوية بأكملها، لافتًا إلى أنّ التطورات السلبية والدراماتيكية التي شهدها القطاع التربوي تستوجب إقرار تشريع جديد يحمي هذا العقد ويضمن استمرارية المنظومة التربوية.

ودعا الاتحاد لجنة التربية في مجلس النواب إلى مناقشة اقتراح تعديل القانون المذكور بشكل جدي ومسؤول، مع الأخذ في الاعتبار مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق جميع مكونات الأسرة التربوية، بدءًا من الأهل الذين يعانون من أعباء مالية متزايدة، وصولًا إلى المدارس التي تحتاج إلى ضمانات قانونية وموضوعية لاستمرار عملها.

كما ثمّن الاتحاد الدور التاريخي للمدارس الكاثوليكية وسائر المؤسسات التربوية في نشر العلم والثقافة والقيم الأخلاقية، مؤكدًا أنّها ساهمت في تطور المجتمع اللبناني على مرّ العقود.

وفي ختام البيان، شدّد الاتحاد على أنّ أي نقاش حول الموازنات المدرسية يجب أن يتم بمسؤولية وشفافية، داعيًا الأهالي إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات لجان الأهل، لأن لهذه اللجان دورًا محوريًا في مراقبة الموازنات المدرسية والمساهمة في تحديد السياسات التربوية العامة بما يخدم مصلحة التلامذة والمدارس معًا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.