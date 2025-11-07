أمن الدولة يوقف مطلوبَين خطيرَين في مخيّم شاتيلا بعد اشتباك مسلّح

اعلنت المديرية العامة لامن الدولة في بيان، انه “في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة نفّذتها دورية من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة بتاريخ 7/11/2025 في الحيّ الغربي لمخيّم شاتيلا، لتوقيف المدعو (خ.ع.أ.) الملقّب بـ”أبو عبيدة” وشقيقه (خ.ع.أ.)، وهما مطلوبان بموجب عدّة مذكرات عدلية بجرائم السلب بقوة السلاح، وإطلاق النار على دوريات أمنية، وسرقة سيارات، أبرزها عملية سلب عنصرين من الجيش اللبناني بتاريخ 5/7/2025، وسلب موظف في “الأونروا” بتاريخ 7/11/2025.

وخلال عملية التوقيف، تعرّضت الدورية لإطلاق نار من المطلوبَين، مما اضطرّ عناصرها إلى الردّ بالمثل على مصادر النار، ما أدّى إلى إصابتهما. وقد جرى نقلهما لاحقًا إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت.

والتحقيق جارٍ بإشراف النيابة العامة العسكرية”.

