مقتل مطلوب أثناء محاولة توقيفه في مخيم البداوي

لقي م. زيد حتفه في مخيم البداوي متأثراً بجراحه إثر إصابته بطلقات نارية من قبل قوات الأمن الوطني الفلسطيني داخل المخيم أثناء محاولة توقيفه، كونه مطلوبا للقضاء بعدة مذكرات توقيف.

وحاول المطلوب الفرار من المكان أثناء محاولة توقيفه، مما أدى إلى إطلاق نار باتجاهه وإصابته إصابة حرجة أدت لاحقاً إلى وفاته، قبل أن تنقل جثته إلى مستشفى طرابلس الحكومي للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، في حين باشرت الجهات الأمنية تحقيقاتها لاستكمال الإجراءات اللازمة.

