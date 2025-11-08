بالفيديو: احتجاجات لأهالي مخيم البداوي

أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن محتجين قطعوا الطريق الرئيسية في مخيم البداوي بواسطة إطارات سيارات مشتعلة، احتجاجًا على إغلاق مداخل ومنافذ المخيم الفرعية التي تربطه بالأحياء المجاورة.

احتجاجات في مخيم البداوي رفضًا لإغلاق المداخل الفرعية pic.twitter.com/MQ8SXDug1q — Cedar News (@cedar_news) November 8, 2025

ونظم المحتجون مسيرات داخل المخيم للغاية نفسها، مطالبين المعنيين بإعادة فتح المداخل المغلقة، نظرًا لما يسببه إغلاقها من تأخير في وصولهم إلى مدارسهم وأعمالهم، إضافة إلى التأثير السلبي على حياتهم اليومية، والازدحام الخانق الذي سيشهده المدخل الرئيسي للمخيم في حال اقتصر الدخول والخروج عليه فقط.

وكان عدد من أهالي المخيم قد نفذوا مساء أمس وقفة احتجاجية أمام المداخل والمنافذ المغلقة، مطالبين بإعادة فتحها بشكل عاجل أمام السكان.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.