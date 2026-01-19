كمية مخدّرات مضبوطة وتوقيف شابين بعد متابعة أمنية

صــدر عــــن المديريّـة العـامـّة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـّة البــــــلاغ التّالــــــي

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، بتاريخ 15-1-2026، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي، حول قيام شخصَيْن بترويج المخدّرات على متن دراجتَين آليّيتَين: الأوّل في محلّة أوتوستراد السيّد هادي نصرالله، والآخر في برج البراجنة – نزلة جامع العرب

بنتيجة المُتابعة، انتقلت دوريّات من المفرزة إلى المكانين المذكورَين، وألقت القبض على المشتبه فيهما، وهما

م. ع. (مواليد عام 2003، لبناني) بحسب أقواله

أ. م. (مواليد عام 1991، لبناني)

ضُبِطَ بحوزتهما كميّات من المواد المخدّرة المختلفة والمعدّة للتّرويج

تمّ تسليم الموقوفَين والدّرّاجتَين والمضبوطات إلى القطعتَين المعنيَّتّين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختص

