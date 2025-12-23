بالصور: الجيش يداهم معمل مخدرات في اليمونة ويصادر كميات كبيرة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

الجيش يداهم معمل مخدرات في اليمونة ويصادر كميات كبيرة #عاجل pic.twitter.com/W0jV2CbZCk — Cedar News (@cedar_news) December 23, 2025

ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق اللبنانية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات، نفذت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم في بلدة اليمونة – بعلبك، أسفرت عن ضبط معمل لتصنيع المخدرات ومصادرة كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات على طريق المطار – الضاحية الجنوبية المواطن (ع.ح.) المطلوب لتأليفه عصابة سلب وسرقة بقوة السلاح والاتجار بالأسلحة الحربية، ولإطلاقه النار، وافتعال إشكالات.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.