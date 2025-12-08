تزوير الولادات يهز الجنوب: توقيف مختار سابق بتهمة بيع ونقل أطفال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان الآتي:

“متابعة لقضية الشبكة التي تعمل على بيع ونقل الأطفال حديثي الولادة عبر تزوير وثائق الولادة وبيانات القيد، أوقفت المديرية الإقليمية في الجنوب المختار السابق (د. ص.) لتورّطه في تسهيل نشاط هذه الشبكة أثناء توليه مهامه كمختار .

وتبيّن خلال التحقيق أنّ الموقوف كان يتقاضى مبالغ مالية مقابل تزوير المستندات الرسمية لإخفاء هويّات المواليد، وأنّ بحقّه مذكرة توقيف غيابية صادرة عن قاضي التحقيق في جبل لبنان.

وقد اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.