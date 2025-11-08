مخبأ سري للمخدرات في المعمورة… والمداهمة تكشف المفاجأة



‏في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم ترويج وتخزين المواد المخدّرة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان / وحدة الشرطة القضائية حول وجود شقّة في محلة المعمورة تُشتبه في استخدامها لتخزين المخدّرات.

‏على الفور، قامت قوة من المكتب برصد الشقّة ومراقبتها بدقة، وبنتيجة المتابعة، نفّذت عملية المداهمة وأوقفت كلًّا من اللبنانيين:

‏– م. ع. (مواليد 1998)

‏– م. م. (مواليد 1964)

‏– م. ع. (مواليد 1996)

‏خلال التفتيش، تم ضبط: مسدس حربي، كمية كبيرة من المواد المخدّرة داخل الغرفة التي كان بداخلها م. م.، وهي كالتالي:

‏34 كيس ماريجوانا.

‏440 طبة كوكايين بأحجام وأنواع مختلفة.

‏6.5 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

‏ميزانان إلكترونيان خاصان بوزن المخدرات.

‏6 هواتف خلوية.

‏5 مطاحن ماريجوانا.

‏مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.

‏كما تم توقيف المدعو:

‏– أ. ز. (مواليد 1982، لبناني)، وبالاستعلام عنه تبيّن وجود خلاصة حكم بحقه بجرم تعاطي المخدّرات.

‏كما تم ضبط:

‏دراجة آلية من نوع GR، لون أسود.

‏سيارة من نوع “جيب راف 4″، لون أسود.

‏سيارة من نوع “سيات”، لون كحلي.

‏التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص

