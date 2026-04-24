محمد رعد: الإصرار على المفاوضات المباشرة سيجرّ البلاد إلى أوضاع أسوأ

دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد السلطة اللبنانية إلى “الانسحاب” من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.

واعتبر أن “كل هدنة مفترضة تمنح العدو المحتل في لبنان استثناءً لإطلاق النار أو القيام بأي تحرك ميداني داخل الأراضي اللبنانية، سواء لتثبيت موقع أو زرع لغم أو تنفيذ اغتيال أو تفجير أو تجريف، ليست هدنة بل خداع يغطّي العدوانية الإسرائيلية ويغضّ الطرف عن الخروقات والانتهاكات”.

وقال إن على السلطة أن “تخجل من شعبها وتنسحب من هذه المفاوضات”، محذّراً من أن الإصرار عليها قد يجرّ البلاد إلى أوضاع أسوأ. وأضاف أن أي تواصل أو لقاء رسمي بين طرف لبناني وإسرائيلي في ظل الحرب لن يحظى بإجماع وطني، وسيُعدّ مخالفة دستورية لا تبرّرها أي مصلحة.

