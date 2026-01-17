إيلي محفوض يهاجم نعيم قاسم: لا ترموا عدم الاستقرار على الآخرين

دعا رئيس حزب “حركة التغيير” ايلي محفوض الامين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الى عدم “رمي تبعات عدم الاستقرار على الآخرين”. وقال في تصريح ان “الحكومة اللبنانية مسؤولة عن تفكيك منظمتك المسلحة وفكفكة كل منظومة ذات صلة بوجودكم المسلح خارج إطار الشرعية اللبنانية” .

اضاف: “لأول مرة منذ عقود يشغل موقع رأس الديبلوماسية اللبنانية شخصية متمكّنة من القرار الحر ويمتهن اللبننة باحتراف الحريص على سيادة وسمعة لبنان، وما يقوم به يوسف رجّي يتطابق مع كامل مواصفات الحكم والحكومة”، لافتا الى ان “الانسجام والتوافق والتنسيق والتكاملية جارية على أحسن حال ما بين فخامة الرئيس ودولة الرئيس ووزير الخارجية”.

ولفت الى ان “القرار ١٧٠١ وكذلك القرار ١٥٥٩ سيصار إلى تنفيذهما” ، معتبرا ان” أطروحة الشيخ قاسم التنظيرية على اللبنانيين باتت بضاعة منتهية الصلاحية لا تبني ولا تحمي بل هي تدمّر وتهرب وتترك الناس ضحايا بدون معين”.

وقال:” اننا في لبنان لا نتدخّل بشؤون غيرنا من الدول، وما يجري في ايران شأن لا يعنينا وجُلّ ما يمكن التعبير عنه هو حق الشعب الإيراني بتقرير مصيره”.

وختم متوجها الى الشيخ قاسم بالقول:” لا بد من وقف المدّ الإيراني ومعاقبتكم على خروجكم عن الدستور والقانون اللبناني “.

