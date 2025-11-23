محفوض: كلام جعجع عن قيام الدولة الفعلية هو عين العقل والمنطق

قال رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر منصة X :

“كلام سمير جعجع عن قيام الدولة الفعلية هو عين العقل والمنطق، خاصة لناحية احتكار السلاح بالكامل وحصر القراريْن العسكري والأمني بها كليًّا.

‏وأمّا أسطوانة الاستنكارات فلم تعد تنفع؛ فالداء معروف والدواء محدّد، والمسكنات لم تعد تجدي. وما نطالب به ليس تعجيزيًا، في حين أنّ البعض يعتبرنا كفّارًا عندما نُشدّد على أن تكون الدولة وحدها هي الممسكة بالقرارات وبالسلاح” .

