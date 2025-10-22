محفوض: ممنوع تأجيل انتخابات برلمان ٢٠٢٦ حتى ولو ساعة واحدة

أكد رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري، وقال عبر منصّة “X”: “يؤكد الموقف الثابت بأنّه ممنوع تأجيل انتخابات برلمان ٢٠٢٦ حتى ولو ساعة واحدة. فالاستحقاق الدستوري يجب أن يُجرى في موعده المحدد دون أي تأخير أو تلاعب. ‏إنّ أي حديث أو اقتراح بالتأجيل مرفوض جملة وتفصيلا، لأنّ أصحاب هذه الطروحات معروفو الوجهة والغاية، ومحاولاتهم مكشوفة للرأي العام.

‏وعليه، وبكل احترام : روحوا خيّطوا بغير هالمسلّة”.

