لبنان
محفوض: ممنوع تأجيل انتخابات برلمان ٢٠٢٦ حتى ولو ساعة واحدة
أكد رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض، ان الانتخابات النيابية ستجري في موعدها الدستوري، وقال عبر منصّة “X”: “يؤكد الموقف الثابت بأنّه ممنوع تأجيل انتخابات برلمان ٢٠٢٦ حتى ولو ساعة واحدة. فالاستحقاق الدستوري يجب أن يُجرى في موعده المحدد دون أي تأخير أو تلاعب. إنّ أي حديث أو اقتراح بالتأجيل مرفوض جملة وتفصيلا، لأنّ أصحاب هذه الطروحات معروفو الوجهة والغاية، ومحاولاتهم مكشوفة للرأي العام.
وعليه، وبكل احترام : روحوا خيّطوا بغير هالمسلّة”.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.