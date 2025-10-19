محفوض: آن الأوان للشروع في ملف اغتيال اللواء حسن حتى كشف المستور والمحاكمة

كتب رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر منصّة “اكس”: “‏ملف اغتيال وسام الحسن في الدرج وأغلب الظنّ أن هناك من يعرف كل التفاصيل. إن كان القاتل معروف الهوية، فماذا يمنع تحريك القضية وتسطير الاستنابات اللازمة وإجراء المقتضى القانوني؟ ‏السلطة تُخيف ولا تُخاف، ‏الحكم هيبة لا تردد، ‏الحق يعلو ولا يعلى عليه، آن الأوان للشروع في ملف اغتيال اللواء حتى كشف المستور والمحاكمة”.

