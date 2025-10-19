لبنان
محفوض: آن الأوان للشروع في ملف اغتيال اللواء حسن حتى كشف المستور والمحاكمة
كتب رئيس حزب “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض عبر منصّة “اكس”: “ملف اغتيال وسام الحسن في الدرج وأغلب الظنّ أن هناك من يعرف كل التفاصيل. إن كان القاتل معروف الهوية، فماذا يمنع تحريك القضية وتسطير الاستنابات اللازمة وإجراء المقتضى القانوني؟ السلطة تُخيف ولا تُخاف، الحكم هيبة لا تردد، الحق يعلو ولا يعلى عليه، آن الأوان للشروع في ملف اغتيال اللواء حتى كشف المستور والمحاكمة”.
